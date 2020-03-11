Горизбирком с 12 марта начнёт приём заявлений от желающих войти в состав новых ТИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 марта решила начать приём документов у желающих стать членами новых территориальных избирательных комиссий, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Пока набор обьявили только в 10 ТИКов: №№ 31, 32, 33, 41, 42, 43, 54, 55, 59, 64.

Член ГИК Марина Жданова сообщила, что полномочия комиссий начнутся в 2020 году и окончатся в 2025 году. В каждый избирком набирают по 13 членов, уточнила Жданова. Она добавила, что ГИК будет принимать предложения по кандидатам в течение 35 дней: с 12 марта по 15 апреля.

Напомним, ранее Горизбирком решил создать 34 новых территориальных избиркома. В каждом из них будет по 13 членов.

София Саттарова