18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:11

Вдова Собчака предложила голосовать по каждой отдельной поправке к Конституции

фото ЗакС политика Вдова Собчака предложила голосовать по каждой отдельной поправке к Конституции

Во время сегодняшнего заседания Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова выступила с предложением отдельного голосования по каждому пункту вносимых в Конституцию изменений.

"Если мы хотим абсолютной легитимности, юридической чистоты, а мы меняем саму конструкцию власти, то голосование должно быть действительно свободным, осознанным. И люди, которые поддерживают одни поправки и отрицательно относятся к другим, должны иметь право свою позицию выразить. Но я в одиночестве", - констатировала Нарусова.

Ранее на этом же заседании сенатор Светлана Горячева раскритиковала всех выступающих против голосования скопом.

Сразу после череды выступлений Совфед одобрил все вносимые в Основной закон страны изменения. Ранее сегодня это сделала Госдума.

Предполагается, что 18 марта закон подпишет Владимир Путин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:16 Проблемы в экономике и низкий рейтинг ЕР: в Кремле объяснили отказ от досрочных выборов в Госдуму

17:42 Сенатор-коммунист Мархаев проголосовал против изменения Конституции

17:19 Украшение избирательных участков центра Москвы к голосованию по Конституции оценили в 12 млн рублей

17:08 "Просили простые люди": Терешкова пояснила суть предложения об обнулении сроков Путина

16:59 "Левый фронт" выбирает между протестным голосованием по по поправкам в Конституцию и бойкотом

16:56 «Яблоко» продолжило акцию против обнуления президентских сроков Путина на Невском проспекте

15:49 Совет Федерации одобрил пакет поправок в Конституцию

14:46 «Объединенные демократы» начали сбор подписей муниципалов против переписывания Конституции

12:37 "Движение демократического обновления" призывает к голосованию против поправок в Конституцию

11:22 Шлосберг: Путин умножил себя на простой и банальный человеческий ноль


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:30 Суд отказал эсерам, желающим митинговать в парке Озеро Долгое

18:16 Проблемы в экономике и низкий рейтинг ЕР: в Кремле объяснили отказ от досрочных выборов в Госдуму

17:59 В Ленобласти увеличат финансирование школьных обедов

17:42 Сенатор-коммунист Мархаев проголосовал против изменения Конституции

17:39 Радзиховский о путинском "обнулении": Неразумность правителя, неразумность страны

17:19 Украшение избирательных участков центра Москвы к голосованию по Конституции оценили в 12 млн рублей

17:08 "Просили простые люди": Терешкова пояснила суть предложения об обнулении сроков Путина

16:59 "Левый фронт" выбирает между протестным голосованием по по поправкам в Конституцию и бойкотом

16:56 «Яблоко» продолжило акцию против обнуления президентских сроков Путина на Невском проспекте

16:42 Фигурант "московского дела" Лесных подхватил в СИЗО грипп "неизвестного штамма"

16:38 В Красногвардейском районе начали сносить дореволюционное здание

16:11 Вдова Собчака предложила голосовать по каждой отдельной поправке к Конституции

15:49 Совет Федерации одобрил пакет поправок в Конституцию

15:35 Горизбирком с 12 марта начнёт приём заявлений от желающих войти в состав новых ТИК

15:23 Из-за коронавируса депутат Петр Толстой начал работать из дома

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru