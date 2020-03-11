Вдова Собчака предложила голосовать по каждой отдельной поправке к Конституции

Во время сегодняшнего заседания Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова выступила с предложением отдельного голосования по каждому пункту вносимых в Конституцию изменений.

"Если мы хотим абсолютной легитимности, юридической чистоты, а мы меняем саму конструкцию власти, то голосование должно быть действительно свободным, осознанным. И люди, которые поддерживают одни поправки и отрицательно относятся к другим, должны иметь право свою позицию выразить. Но я в одиночестве", - констатировала Нарусова.

Ранее на этом же заседании сенатор Светлана Горячева раскритиковала всех выступающих против голосования скопом.

Сразу после череды выступлений Совфед одобрил все вносимые в Основной закон страны изменения. Ранее сегодня это сделала Госдума.

Предполагается, что 18 марта закон подпишет Владимир Путин.