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16:42

Фигурант "московского дела" Лесных подхватил в СИЗО грипп "неизвестного штамма"

фото ЗакС политика Фигурант "московского дела" Лесных подхватил в СИЗО грипп "неизвестного штамма"

Осужденный фигурант "московского дела" Егор Лесных подхватил в СИЗО неизвестную болезнь, известил в беседе с "МБХ медиа" адвокат "Общественного вердикта" Эльдар Гароз.

По его словам, арестанту не оказывается должна медицинская помощь, его состояние систематически ухудшается.

"Ему говорят, что у него грипп непонятного штамма. Вчера я был на приеме у врио начальника СИЗО. Он сказал, что помощь оказывается, но на самом деле ему дают только жаропонижающие. Мы планируем жалобу написать во ФСИН, СИЗО, прокуратуру по надзору за исправительными учреждениями на неоказание надлежащей медицинской помощи", - уточнил адвокат.

Напомним, в начале декабря 2019 года Лесных дали 3 года колонии общего режима по ст. 318 УК РФ, обвинив его в применении в составе группы лиц не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении правоохранителя.

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