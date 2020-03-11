Радзиховский о путинском "обнулении": Неразумность правителя, неразумность страны

Политолог и публицист Леонид Радзиховский пришел к печальным выводам, как и некоторые его коллеги удивившись готовности президента Владимира Путина идти на пятый срок, заявленной накануне, 10 марта. Признавая свое ранее неоднократно высказываемое умозаключение относительно ухода президента с должности заблуждением, он констатировал, что уступающая маневру власти страна заслуживает имеющегося уровня управления.

"Предустановленная гармония: неразумность правителя, неразумность правления — неразумность самого существования на все согласной, ко всему покорной страны. А перемножение двух «неразумностей» дает как раз разумность ухода такой страны на далекую обочину истории. Бессознательная готовность страны «обнулиться» с глупым смехом. «И дышат почва и судьба». Вот такая у нашей страны судьба: быть почвой для власти", - ответил эксперт в колонке для издания The Insider.

По мнению Радзиховского, шанс повлиять на власть в вопросе сохранения Путина во главе страны у народа еще есть - если 30-40 процентов проголосуют против переписывания Конституции при явке порядка 50-60 процентов.

Теперь судьбу полномочий Путина, четвертый срок правления которого истекает в 2024 году, решит Конституционный суд.