Сенатор-коммунист Мархаев проголосовал против изменения Конституции

Представляющий в Совфеде Иркутскую область сенатор Вячеслав Мархаев оказался единственным членом верхней палаты федерального собрания, кто проголосовал против принятия поправок в Основной закон страны, информирует ТАСС. Мархаев возглавляет бурятскую региональную организацию КПРФ.

"Да, я голосовал против. Голосовал осознанно. За свою карьеру не боюсь. Дальше без комментариев", - сообщил он журналистам.

Кроме того, сенаторы Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк от голосования воздержались. Ранее аналогично поступила думская фракция КПРФ в полном составе.

К слову, Нарусова предлагала устроить голосование по каждой вносимой коррективе, однако к её инициативе никто не прислушался.

Предполагается, что 18 марта закон подпишет Владимир Путин.