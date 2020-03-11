В Ленобласти увеличат финансирование школьных обедов

Правительство Ленинградской области начиная со следующего учебного года станет закупать более дорогие обеды для образовательных учреждений, о чем говорится на сайте администрации.

Стоимость горячего питания возрастет на 4 процента, на что из регионального бюджета выделили дополнительные 760 млн рублей.

Отметим, что тема школьного питания возникла в общенациональной повестке сразу после того, как президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января предложил ввести обязательное предоставление учащимся младших классов бесплатных горячих обедов. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы.