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18:16

Проблемы в экономике и низкий рейтинг ЕР: в Кремле объяснили отказ от досрочных выборов в Госдуму

фото ЗакС политика Проблемы в экономике и низкий рейтинг ЕР: в Кремле объяснили отказ от досрочных выборов в Госдуму

Источники "Открытых медиа", близкие к провластным структурам, рассказали, почему Кремль в последний момент отказался от идеи провести досрочные выборы в Государственную думу. По их словам, тому есть несколько объяснений.

Во-первых, внеплановый электоральный процесс сорвался ввиду очевидных экономических проблем. Поскольку нацпроекты не показали должного результата, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а от нового кабмина скорых результатов ожидать пока проблематично, пояснили собеседники ОМ. Кроме того, ситуацию обострило падение цен на нефть и курса рубля.

Во-вторых, "Единая Россия" показывает низкие электоральные рейтинги. Запланированный ребрендинг партии власти, который должен был произойти после прихода на должность секретаря генсовета политячейки Андрея Турчака, так и не состоялся. При нынешнем рейтинге невозможно гарантировать, что ЕР достанется большинство мандатов в федеральном парламенте.

"В этой ситуации, возможно, потребуется сделать её обновление или законодательно разрешить блоки для объединения «Единой России» с другими провластными силами. Однако менять законодательство за год до выборов нельзя, а с ребрендингом руководство партии не успело", - уточнили источники "Открытых медиа".

И, наконец, третья причина отмены "досрочки" - общероссийский референдум по поправкам к Конституции и празднование 75-летия со Дня Победы. Оба мероприятия должны показать высокий уровень явки, что крайне необходимо властям.

"Организовать же приход бюджетников на участки ещё и осенью было бы совсем сложно", - подытожили собеседники издания.

Напомним, днем ранее, выступая перед депутатами Госдумы, Владимир Путин сообщил, что не видит необходимости в том, чтобы проводить внеочередные выборы в федеральный парламент.

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