Суд отказал эсерам, желающим митинговать в парке Озеро Долгое

В Смольнинском районном суде петербургские справедливороссы потерпели неудачу, отстаивая свое желание провести экологический митинг в парке Озеро Долгое, написала у себя в Facebook лидер петербургского отделения партии Марина Шишкина. До того заявителям три раза отказал комитет Смольного по вопросам законности и правопорядка.

Вместе с Шишкиной в число заявителей вошли также депутаты ЗакСа от различных политических организаций Борис Вишневский, Максим Резник и Надежда Тихонова. Теперь они намерены добиваться удовлетворения своих требований в городском суде.

В ходе демонстрации организаторы планировали, в частности, затронуть тему возможного строительства мусороперерабатывающих предприятий в поселке Левашово. Несколько раз вынужденно меняя дату и время начала мероприятия в своих заявках, они так и не смогли добиться согласования акции.

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