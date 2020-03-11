18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:59

Глава комитета по физкультуре Шантырь хочет оградить спортсменов от вредной информации

фото ЗакС политика Глава комитета по физкультуре Шантырь хочет оградить спортсменов от вредной информации

Назначенный в феврале начальником комитета Смольного по физической культуре Антон Шантырь анонсировал первые и важнейшие в его представлении действия, которые он намерен совершить на новой должности. Первым номером он назвал налаживание работы спортивных инструкторов на районном уровне - в том числе он считает важным уровень их материального благосостояния. Кроме того, чиновник признает проблемы с развитием инфраструктуры, при том, что деньги на строительство объектов, по его словам, у города есть.

Наконец, Шантыря волнует негативное влияние на профессионалов скандалы вокруг допинга. Для этого сгодятся, по его мнению, даже такие радикальные меры. как ограждение спортсменов от вредной информации.

"Всё это происходит в преддверии Олимпийских игр. Я глубоко уверен, что на уровне Министерства спорта Российской Федерации — хотя я там еще ни с кем на эту тему не общался — сейчас идет серьезный мозговой штурм, как сделать так, чтобы не лишить спортсменов этой мечты. Поэтому основная задача — это сохранить мечту, сохранить основную мотивацию для каждого спортсмена. А это высшая ступень пьедестала!", - отметил он в интервью "Фонтанке".

Предыдущие шесть лет Шантырь был генеральным директором концертной площадки "Юбилейный". В Смольный, по его признанию, он фактически попросился.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
21:06 Милонов считает "Единую Россию" самой демократической партией

20:17 Максим Шевченко: Сейчас у нас самое русофобское государство за всю историю страны

20:09 Поддержавшие несменяемого

19:54 ВОЗ официально признала существование пандемии коронавируса

19:41 «Яблоко» провело пикетирование против поправок в Конституцию

19:33 Беглов пока не видит смысла в отмене массовых мероприятий из-за коронавируса

18:59 Глава комитета по физкультуре Шантырь хочет оградить спортсменов от вредной информации

18:52 Смольный расследует информацию о вывозе стройотходов с площадки СКК

18:30 Суд отказал эсерам, желающим митинговать в парке Озеро Долгое

18:16 Проблемы в экономике и низкий рейтинг ЕР: в Кремле объяснили отказ от досрочных выборов в Госдуму

17:59 В Ленобласти увеличат финансирование школьных обедов

17:42 Сенатор-коммунист Мархаев проголосовал против изменения Конституции

17:39 Радзиховский о путинском "обнулении": Неразумность правителя, неразумность страны

17:19 Украшение избирательных участков центра Москвы к голосованию по Конституции оценили в 12 млн рублей

17:08 "Просили простые люди": Терешкова пояснила суть предложения об обнулении сроков Путина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru