Максим Шевченко: Сейчас у нас самое русофобское государство за всю историю страны

Политик и публицист Максим Шевченко столкнулся в эфире телеканала RTVi во мнениях с одним из самых известных единороссов, идеологом ультраконсервативной организации НОД Евгением Федоровым, споря о патриотических убеждениях и интенциях нынешней российской власти. Если, по мнению Федорова, происходящее в эти дни изменение конституционного строя говорит о желании Кремля выйти из-под некоего внешнего управления и добавить РФ суверенитета, то для Шевченко это совершенно не так. Об этом последнему говорят наблюдаемые им нищета, разруха и склонность российской элиты хранить деньги не у себя на Родине.

"Социально-хозяйственная жизнь в малых городах, в деревне просто уничтожена. Этот монетаризм под видом патернализма и патриотизма вытягивает из страны последние деньги, выкачивая их за границу. <...> Даже ЖКХ в маленьких городах - это офшорные компании, которые поднимают тарифы, чтобы превратить их в доллары и вывести за границу. Это офшорное государство само по себе. Более русофобского, более антинародного государства в истории нашей страны не было", - заявил оппонент единоросса.

По словам коммуниста Шевченко, даже ненавистная ему царская Россия делала для нужд и благополучия населения больше, чем нынешняя власть.