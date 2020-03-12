Задержаны координатор "Объединенных демократов" Кузин и еще несколько активистов

Трое петербургских правоохранителей встретили координатора проекта "Объединенные демократы" Сергея Кузина на выходе из парадной дома, где он проживает.

Полицейские пояснили, что он задержан по КУСП, и попросили его проехать с ними в отдел.

Как пишут сторонники проекта, Кузин следовал на одиночные пикеты к Заксобранию, которое сегодня должно одобрить пакет поправок к Конституции.

Кроме того, как сообщает "МБХ медиа" в своем Telegram-канале, также задержана активистка "Открытой России" Лариса Кучерова, аналогично следовавшая к ЗакСу для участия в акции, и общественник Дмитрий Негодин.

Также сейчас у стен ЗакСа полицейские схватили активиста Евгения Мусина.

Обновлено в 10:30.

У Мариинского дворца силой задержаны активистки Ольга Смирнова и Марина Кен: полицейские, схватив женщин за руки и ноги, унесли их в автозак.

Фото: "МБХ медиа"

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