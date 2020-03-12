Комитет по законодательству советует депутатам ЗакСа одобрить закон об изменении Конституции

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок известил в собственном Telegram-канале, что вверенное ему подразделение рекомендует депутатам Заксобрания принять закон о внесении корректив в действующую Конституцию.

"Соответствующий проект постановления рассмотрят сегодня же в первоочередном порядке на пленарном заседании городского парламента", - уточнил Четырбок.

Ранее сегодня пакет поправок к Основному закону страны уже был одобрен депутатами городских дум и заксобраний Дальнего Востока. Ожидается, что сегодня аналогично поступят и в других регионах.

Днем ранее свое одобрение поправкам дали в Госдуме и Совфеде.

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