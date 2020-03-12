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9:41

Комитет по законодательству советует депутатам ЗакСа одобрить закон об изменении Конституции

фото ЗакС политика Комитет по законодательству советует депутатам ЗакСа одобрить закон об изменении Конституции

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок известил в собственном Telegram-канале, что вверенное ему подразделение рекомендует депутатам Заксобрания принять закон о внесении корректив в действующую Конституцию.

"Соответствующий проект постановления рассмотрят сегодня же в первоочередном порядке на пленарном заседании городского парламента", - уточнил Четырбок.

Ранее сегодня пакет поправок к Основному закону страны уже был одобрен депутатами городских дум и заксобраний Дальнего Востока. Ожидается, что сегодня аналогично поступят и в других регионах.

Днем ранее свое одобрение поправкам дали в Госдуме и Совфеде.


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