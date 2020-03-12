У Мариинского дворца с утра пикетируют против поправок в Конституцию

Сменяемый одиночный пикет, организованный движением "Мирное сопротивление", проходит утром 12 марта у здания петербургского Законодательного собрания, депутатам которого сегодня предстоит одобрить поправки в Конституцию. Первый активист с плакатом встал у входа в Мариинский дворец около 8:30 утра.

Двоих пикетчиков задержали полицейские: Евгения Мусина по поступившему на КУСП сообщению, а Дмитрия Негодина за то, что он встал во второй одиночный пикет на ту же тему на расстоянии 50 метров. По сложившейся в Петербурге практике, проводить несколько параллельных пикетов по одной проблеме разрешается только НОД.

Все региональные парламенты России рассматривают измененную редакцию Конституции в один день.

Напомним, второе чтение президентских поправок в основной закон России состоялось 10 марта. Они, в частности, уточняют, что одно лицо не может возглавлять страну более двух сроков. Перед обсуждением вопроса депутат от “Единой России” Валентина Терешкова предложила обнулить количество президентских сроков Владимира Путина, чтобы тот в 2024 год смог заново переизбраться. Путин сказал, что поддержит идею, если за нее выскажутся Конституционный суд и граждане России в ходе всенародного голосования 22 апреля.

11 марта поправки утвердили в окончательном третьем чтении депутаты Госдумы и одобрили члены Совета Федерации.

Сергей Еремеев