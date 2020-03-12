Психолога, назвавшего внесение поправок в Конституцию "госпереворотом", перестали звать на НТВ

Телеканал НТВ не стал более звать в программу "Место встречи" психолога и политолога Наталью Шавшукову после того, как она в прямом эфире заявила, что внесение корректив в Конституцию - это "государственный переворот". Об "эксцессе" женщина рассказала в беседе с "МБХ медиа".

По её словам, у неё было приглашение на очередной эфир 11 марта, однако его отозвали вечером 10 числа - сразу после её броского выступления.

"Редко когда выдается возможность наблюдать государственный переворот в прямом эфире. <…> Государственный переворот - это то, что сделал Путин. А то, что голосование [22 апреля по поправкам] нелегитимное, я думаю, все это понимают. <…> Голосование „Нет“ становится долгом каждого гражданина Российской Федерации", - декламировала в тот день Шавшукова.

Кроме того, политолог заявила, что нынешний президент "врос" в свой пост.

"Боюсь, что президент Путин своими действиями провоцирует революцию", - заключила Шавшукова.

Напомним, ранее в стенах Госдумы выступил Владимир Путин, приехавший обсудить с депутатами поправки в Основной закон страны. Непосредственно перед визитом главы государства единоросс Валентина Терешкова предложила обнулить его президентские сроки. Депутаты данную идею первой женщины-космонавта одобрили. При этом сам президент заявил, что согласится с данной инициативой, только если её превентивно "санкционирует" Конституционный суд РФ.