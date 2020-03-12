Четырбоку не жалко 15 млрд рублей из бюджета на всенародное голосование по Конституции

Председатель комитета по законодательству Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, внесший 12 марта на рассмотрение городского парламента проект постановления о поправках в Конституцию, заявил, что считает оправданным трату 15 млрд рублей на проведение всенародного голосования по одобрению новой редакции основного закона страны.

- Оправдано все то, что направлено на выявление мнения населения, - сказал Четырбок, отвечая на вопрос эсера Александра Егорова.

Председатель комитета также отметил, что лично ему идея всенародного голосования по душе.

Всенародное голосование состоится 22 апреля, уже после того как закон об изменении Конституции подпишет президент Владимир Путин.

Все региональные парламенты России рассматривают измененную редакцию Конституции в один день. У Мариинского дворца с утра пикетируют противники изменения основного закона страны и предоставления Владимиру Путину возможности управлять страной до 2036 года.

Напомним, второе чтение президентских поправок в основной закон России состоялось 10 марта. Они, в частности, уточняют, что одно лицо не может возглавлять страну более двух сроков. Перед обсуждением вопроса депутат от “Единой России” Валентина Терешкова предложила обнулить количество президентских сроков Владимира Путина, чтобы тот в 2024 год смог заново переизбраться. Путин сказал, что поддержит идею, если за нее выскажутся Конституционный суд и граждане России в ходе всенародного голосования 22 апреля.

11 марта поправки утвердили в окончательном третьем чтении депутаты Госдумы и одобрили члены Совета Федерации.

Сергей Еремеев

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