Эсеры просят Плугина выяснить причины задержания активиста и муниципала Кузина

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия" обратилось к главе ГУ МВД по городу с требованием провести срочную проверку обстоятельств задержания координатора "Объединенных демократов", замглавы МО «Гавань» Сергея Кузина. Активист намеревался выйти с пикетом к стенам Заксобрания, однако был пойман полицейскими сразу на выходе из дома.

"Просим предоставить информацию о том, на каком основании было произведено задержании и имя должностного лица, отдавшего соответствующий приказ. Считаем, что беспричинное задержание гражданина, намеренного в разрешенной действующим законодательством форме выразить свое отношение к предлагаемым поправкам в Конституцию РФ, противоречит духу и смыслу широкого обсуждения президентских предложений в преддверии всенародного голосования за них", - выразила мнение эсер Марина Шишкина.

Кроме Кузина были также задержаны еще несколько активистов: среди них активистка "Открытой России" Лариса Кучерова, общественники Дмитрий Негодин, Евгений Мусин, Ольга Смирнова, Марина Кен.

Сегодня ЗакС - при выключенной видеотрансляции - рассматривает закон об изменении Конституции.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.