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10:55

Эсеры просят Плугина выяснить причины задержания активиста и муниципала Кузина

фото ЗакС политика Эсеры просят Плугина выяснить причины задержания активиста и муниципала Кузина

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия" обратилось к главе ГУ МВД по городу с требованием провести срочную проверку обстоятельств задержания координатора "Объединенных демократов", замглавы МО «Гавань» Сергея Кузина. Активист намеревался выйти с пикетом к стенам Заксобрания, однако был пойман полицейскими сразу на выходе из дома.

"Просим предоставить информацию о том, на каком основании было произведено задержании и имя должностного лица, отдавшего соответствующий приказ. Считаем, что беспричинное задержание гражданина, намеренного в разрешенной действующим законодательством форме выразить свое отношение к предлагаемым поправкам в Конституцию РФ, противоречит духу и смыслу широкого обсуждения президентских предложений в преддверии всенародного голосования за них", - выразила мнение эсер Марина Шишкина.

Кроме Кузина были также задержаны еще несколько активистов: среди них активистка "Открытой России" Лариса Кучерова, общественники Дмитрий Негодин, Евгений Мусин, Ольга Смирнова, Марина Кен.

Сегодня ЗакС - при выключенной видеотрансляции - рассматривает закон об изменении Конституции.


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