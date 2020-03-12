"Невыносимое позорище": У администрации Псковской области пикетировали против поправок Путина

У стен администрации Псковской области прошли пикеты против конституционных изменений, информирует "Псковская губерния". Сегодня в повестке регионального заксобрания, кроме обозначенного прецедента, имеется ещё несколько важных вопросов - корректировка бюджета и внесение поправок в ряд законодательных актов.

Активисты вышли с плакатами, на которых имелись следующие слоганы: "Менять власть, а не Конституцию", "Обнули поправки Путина - сохрани честь России", "Обнуление сроков - узурпация власти", "Какое-то прямо невыносимое позорище".

Тем временем, ЗакС Петербурга принял пакет изменений в Конституцию.

Второе чтение президентских поправок в основной закон России состоялось 10 марта, третье - 11 марта. В тот же день документ одобрил Совет Федерации. Ожидается, что президент подпишет закон 18 марта.