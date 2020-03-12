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11:31

Мундепа из МО "Малая Охта" задержали на выходе из дома

фото ЗакС политика Мундепа из МО "Малая Охта" задержали на выходе из дома

Депутат из муниципального совета МО «Малая Охта» Василий Кунин сообщил в микроблоге, что его задержали полицейские, когда он выходил из собственного дома.

Правоохранители объяснили свои действия ссылкой на КУСП: якобы на одном из митингов он нарушил порядок участия в нем. Его везут в 43 отдел полиции.

Утром 12 марта нескольких активистов также задержали у дома, когда они собирались выйти к Мариинскому дворцу выразить свое несогласие с поправками в Конституцию и обнулением президентских сроков Владимира Путина. Остальных задержали непосредственно у стен городского парламента: они держали в руках протестные плакаты. Всего пока задержано семь активистов.


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