Петербургский ЗакС одобрил поправки в Конституцию

Только четыре депутата парламента Петербурга проголосовали против пакета поправок в Конституцию на заседании 12 марта. Это - Максим Резник, Борис Вишневский, Михаил Амосов и Александр Рассудов.

Семь человек воздержались. "За" высказались 38 депутатов. Впервые за несколько лет голосование велось в поименном режиме. Депутат от "Единой России" Константин Чебыкин даже громко сказал с места, что впервые поддержал предложение поименного голосования.

С критикой изменения основного закона страны с парламентской трибуны выступили сразу несколько депутатов. Так, "яблочник" Борис Вишневский раскритиковал за консервативную направленность значительную часть поправок Владимира Путина и негативно высказался о предложении депутата Госдумы Валентины Терешковой разрешить Путину переизбираться на пятый и шестой президентские сроки.

- Пространство для выбора после "космической" поправки Терешковой сжато до одномерного. Выбор прост, и именно за это предлагается сейчас голосовать: вы за пятый, шестой и так далее сроки Путина - или против? - отметил Вишневский.

Свое несогласие с поправкой Терешковой выразил и беспартийный депутат Михаил Амосов.

- Нам нужно сильное демократическое государство, где власть находится под контролем граждан, - добавил парламентарий.

Другой беспартийный депутат Максим Резник заявил, что в новой редакции основного закона страны фактически планируется закрепить, что основным источником власти в России является не народ, а Владимир Путин.

- Я абсолютно убежден, что обнуление сроков Путина означает обнуление права народа на власть в нашей стране, - сказал с трибуны Резник.

Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева предложила вынести поправку Терешковой на отдельное всенародное голосование.

Представительница КПРФ Ольга Ходунова посетовала на то, что Госдума отказалась принимать ряд социальных поправок в Конституцию, внесенных коммунистами. В том числе о возврате к возрасту выхода на пенсии в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Представители "Справедливой России" ранее объявили, что будут воздерживаться по вопросу. Фракции ЛДПР и "Единая Россия" поправки поддержали. Спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров объяснил, что необходимость изменения Конституции возникло поскольку в обществе созрела потребность на перемены. Противников поправок в основной закон страны, протестующих на улицах и у стен Мариинского дворца Макаров назвал "отрицателями Отечества".

фото из Twitter Максима Резника

Напомним, второе чтение президентских поправок в основной закон России состоялось 10 марта. Они, в частности, уточняют, что одно лицо не может возглавлять страну более двух сроков. Перед обсуждением вопроса депутат от “Единой России” Валентина Терешкова предложила обнулить количество президентских сроков Владимира Путина, чтобы тот в 2024 год смог заново переизбраться. Путин сказал, что поддержит идею, если за нее выскажутся Конституционный суд и граждане России в ходе всенародного голосования 22 апреля.

11 марта поправки утвердили в окончательном третьем чтении депутаты Госдумы и одобрили члены Совета Федерации.

Сергей Еремеев

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