Законопроект Дмитриевой о домах-памятниках прошел второе чтение ЗакСа

Депутаты петербургского парламента на заседании 12 марта приняли во втором чтении проект закона, направленного одновременно на решение проблем расселения коммунальных квартир и реставрации исторических памятников.

Документ был разработан по инициативе лидера фракции Партии роста Оксаны Дмитриевой в соавторстве со своим однопартийцем Сергеем Трохманенко, членом “Справедливой России” Алексеем Ковалевым, единороссами Денисом Четырбоком и Марией Щербаковой, а также беспартийным депутатом Михаилом Амосовым.

Первое чтение законопроект прошел еще 19 июня. Дмитриева представила документ, как масштабный мегапроект, аналогов которому в мире еще не было. По ее словам, в первую очередь планируется частичное расселения домов-памятников: их покинут только жители коммуналок и только по собственной инициативе. Освобожденные квартиры будут ремонтировать, а затем реализовывать инвесторы. Предусмотрен и ремонт общедомового имущества с воссозданием исторической отделки, а также благоустройство придомовых территорий.

Согласно озвученной Дмитриевой предварительной оценке, программа будет распространена примерно на 500 домов. На это, по словам депутата, может уйти 300-400 млрд рублей, 30% из которых – бюджетные.

Сергей Еремеев

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