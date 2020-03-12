Минкульт решил судиться с "Ленфильмом"

Столичный Арбитраж зарегистрировал иск Министерства культуры, поданный к петербургской киностудии "Ленфильм", следует из картотеки дел суда.
Сумма исковых требований составляет 1,3 млн рублей. Суть претензии ведомства не указана.
На данный момент "Ленфильм" проходит через аудит и инвентаризацию.
Не так давно у студии сменилось руководство: новым начальником стала Инесса Юрченко, пришедшая взамен уволенного Эдуарда Пичугина.
Примечательно, но днем ранее экс-глава Минкульта Владимир Мединский заявил о том, как важно поддержать "Ленфильм". При этом кинорежиссер Александр Сокуров постоянно утверждает, что удручающее, с его точки зрения, состояние киностудии напрямую связано с негативным к ней отношением именно Мединского.