У стен ЗакСа Архангельской области протестуют против обнуления сроков Путина

Представляющие движение "бессрочки" архангельские политические активисты собрались у входа в здание областного ЗакСа с тем, чтобы выразить свое негодование поправками в Конституцию, и, в частности, обнулением президентских сроков Владимира Путина, а также призвать региональных депутатов 12 марта голосовать против.

"Все предыдущие решения федеральной власти, поддерживаемые региональными парламентами, лишь ухудшают положение в стране. Мы против того, чтобы наша страна шла по пути разрушающей ее диктатуры", - приводит слова участницы пикетов Ольги Школиной издание "МБХ Медиа".

Поступивших аналогичным образом активистов в Петербурге ранее задержали: в руки полиции попало семь человек. На Северо-Западе такая же акция прошла у стен администрации Псковской области: там происходящее с основным законом демонстранты называют "невыносимым позорищем".

Фотографии: Ольга Школина

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