Мишустин заявил о грамотном контроле за ситуацией с коронавирусом в РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с успокоительной речью, рассказывая о борьбе с распространением коронавируса на территории России.

"Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы", - цитируют его слова "Известия".

За пределами РФ ситуация с вирусом в целом, по его оценке, несопоставимо острее и опаснее. Тем не менее, соотвечественникам, просит Мишустин, следует еще какое-то время потерпеть принимаемые в правительстве и на местах упредительные меры по их защите.

Примечательно, что накануне, 11 марта, стало известно еще о 8 россиянах, у которых нашли заболевание. В тот же день члены Всемирной организации здравоохранения, собравшись на брифинге, приравняли распространяющуюся по всем континентам коронавирусную инфекцию к пандемии и призвали правительства использовать жесткие способы противодействия заразе.