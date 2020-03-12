В Кремле не видят смысла отменять парад Победы из-за COVID-2019

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков известил, что в Кремле пока не рассматривают вопрос об отмене предстоящего парада по случаю 75-летия со Дня Победы из-за повсеместного распространения коронавируса.

"Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", - цитирует заявление чиновника ТАСС.

Ранее сегодня российский премьер Михаил Мишустин известил, что угроза проникновения инфекции во все сферы жизни в РФ сведена к минимуму. За пределами страны ситуация, по его словам, складывается значительно хуже.

Вирус COVID-2019 возник в китайской провинции Ухань и за два с половиной месяца с начала года сгубил более 4,5 тысяч человек, распространившись по всему миру. Инфицированы свыше 125 тысяч граждан.

Накануне, 11 марта, стало известно еще о 8 россиянах, у которых нашли заболевание. В тот же день члены Всемирной организации здравоохранения приравняли инфекцию к пандемии.