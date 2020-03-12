Поправки в Конституцию одобрили в двух третях региональных парламентов РФ

Необходимое количество депутатских голосов в регионах собрал законопроект о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса. Две трети ЗакСов в субъектах РФ одобрили инициативу.

Теперь, по процедуре, законопроект должны будут утвердить в Совете Федерации 14 марта, а на стол к президенту он попадет для подписания 18 марта.

Между тем, 12 марта проходят одиночные пикеты по всей стране с осуждением нововведений и требованием к региональным депутатам не поддерживать инициативу. В Петербурге акция привела к задержаниям.