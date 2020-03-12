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13:49

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию «НЕТ!»

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию «НЕТ!»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту кампании против поправок в Конституцию «НЕТ!», сообщил ЗАКС.РУ 12 марта координатор кампании Андрей Пивоваров. Портал был заблокирован по решению Таганского районного суда Москвы от 11 марта.

Пивоваров сообщил, что руководители кампании не получали уведомления от Роскомнадзора или суда, а также не видели еще самого судебного решения. При этом, согласно данным с сайта суда, дело под указанным Роскомнадзором номером 11 марта было только зарегистрировано и передано судье. Беседа по иску назначена на 26 марта. 

В информации Роскомнадзора указано, что сайт кампании «НЕТ!» заблокирован из-за нарушения «прав субъектов персональных данных». Ресурс внесен в соответствующий реестр нарушителей. По словам Пивоварова, на сайте собирались подписи против внесения поправок в Конституцию. В том числе номера телефонов, электронной почты и другое, пояснил координатор «Объединенных демократов».

По его мнению, ограничение доступа к сайту означает, что выступающие против поправок вызывают «большое раздражение». Он заявил, что кампания все равно будет продолжаться:

- В любом случае, кампания идет. Мы найдем способ донести информацию до наших сторонников через социальные сети, через «зеркало». А такая реакция говорит только о том, что кампания развивается.  

Пивоваров добавил, что они намерены оспаривать решение суда. 

Напомним, 22 апреля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Одна из этих поправок предлагает обнулить президентские сроки Владимира Путина – при принятии изменений он сможет снова избираться главой государства. Однако перед днем голосования позицию по этому вопросу еще должен озвучить Конституционный суд.  

София Саттарова


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