Володин отправил депутата Катасонова на принудительный карантин, аннулировав его пропуск

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин аннулировал пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, отправив его на принудительный коронавирусный карантин. О случившемся либерал-демократ поведал в беседе с "Открытыми медиа".

Сам Катасонов к подобному решению "начальника" относится одобрительно.

"Положительно отношусь [к аннулированию пропуска]. Нормально, не только я один. Толстой, который был со мной вместе, он тоже на карантине", - заявил он.

Остается загадкой, почему парламентарий, несмотря на выдвинутый в его адрес ультиматум - некоторое время назад он вернулся из "зараженной" Франции - продолжал ходить на работу. Кроме Катасонова пребывать в стенах Госдумы запрещено также его помощникам и всем депутатам, с которыми он контактировал.

Ранее "самоизолировался" другой федеральный парламентарий Петр Толстой: недавно он вернулся из Франции, где принимал участие в работе ПАСЕ.