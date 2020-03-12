Дело об убийстве знакомого фигурантов дела "Сети" передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве знакомого пензенских фигурантов дела "Сети"* Артема Дорофеева было передано из управления Следственного комитета по Рязанской области в центральный аппарат СК, уведомил "МБХ медиа" адвокат Сергей Бадамшин.

Он предположил также, что в ближайшее время туда же будут направлены и материалы дела убитой Екатерины Левченко, которая пропала вместе с Дорофеевым: несколькими днями ранее стало известно, что найденные в лесу под Рязанью останки принадлежат именно ей.

О том, где могут находиться останки девушки, поведал журналистам фигурант дела "Сети" Алексей Полтавец. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что Левченко якобы мог убить Максим Иванкин - ещё один участник разбирательства. Последний 10 февраля получил 13 лет тюрьмы по обвинению в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ