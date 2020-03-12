Петербургский депутат Вострецов уступил в борьбе за награду «Сексист года»

Депутат от «Единой России» Сергей Вострецов, представляющий в Госдуме юго-запад Петербурга, занял второе место в интернет-конкурсе «Сексист года-2019», ежегодно проводящегося инициативной группой «За феминизм».

Единоросс был номинирован за предложение обязать домохозяек платить налоги как самозанятым. За его кандидатуру проголосовали 2 343 человека – 39% от общего числа респондентов.

Первое место с 49% занял протоиерей Дмитрий Смирнов, заявивший, что «женщины слабее умом».

Победителей премии «Сексист года» интернет-пользователи выбирают уже 10 лет. В предыдущие годы ими становились православный бизнесмен Герман Стерлигов, блогер-националист Егор Холмогоров, журналист Дмитрий Соколов-Митрич и другие.