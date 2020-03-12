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15:38

Глава МА округа "Коломна" получил штраф за несоблюдение закона в сфере госзаказа

фото ЗакС политика Глава МА округа "Коломна" получил штраф за несоблюдение закона в сфере госзаказа

Возглавляющий местную администрацию МО «Коломна» Александр Шелепень получил административный  штраф в размере 150 тысяч рублей.

На сайте петербургской прокуратуры говорится, что мужчина нарушил статью 7.29 КоАП, предусматривающую ответственность за нарушения в сфере госзакупок.

По запросу ведомства свою проверку провело петербургское УФАС, в результате чего правонарушение муниципального служащего привело к возбуждению дела об административном правонарушении.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

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