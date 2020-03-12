Шестун назвал свое уголовное дело признаком "уничтожения России"

Стоя в "стакане" суда, экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун дал интервью каналу Sotavision. В нем он повторил ключевые детали своего дела, напомнил, что его посадили в СИЗО по ничем не подтвержденному оговору и что на судах раз за разом не давали высказываться. По его признанию, его многочисленные дети де-факто "выкинуты на улицу", а все происходящее в рамках дела есть не что иное, как вседозволенность силовиков.

"То, что не только моих родственников, а всех бизнесменов, хоть сколько-то близких ко мне, лишили имущества, это и есть уничтожение России вот этими коррумпированными правоохранительными органами, неправедными судами. Это они убивают нашу страну, никакая не Америка. Последний бизнес добивают уже, который только есть", - заявил бывший чиновник.

В его представлении, так происходит только потому, что предприниматели не во всем соглашаются с губернаторами, которые, в свою очередь, по его мнению, нередко аффилированы с преступным миром.

"По любому пункту обвинения я напрочь разобью, ничего нету - ни фактов, ничего", - возмутился Шестун.

С середины 2018 года он проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, периодически голодая в СИЗО.