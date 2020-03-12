В отношении экс-кандидата в Мосгордуму прекратили дело о нежелательной организации

В Нижнем Новгороде прекратили административное делопроизводство о пособничестве нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), возбужденное в отношении бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева, известил "МБХ медиа" юрист Георгий Тевосов.

По его словам, разбирательство "свернули" из-за ряда существенных нарушений.

"Соловьев не был извещен о времени и дате составления протокола, ему не были разъяснены права, предусмотренные КоАП, а также не было направлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении", - пояснил Тевосов.

Дело на Соловьева и ещё нескольких граждан было возбуждено после того, как они приняли участие в образовательной лекции в Москве в конце декабря 2019 года. После этого административные штрафы по ст. 20.33 получили несколько участников мероприятия. Какая именно организация была признана "нежелательной" - не уточняется, однако наиболее остальных под "преследование" попадают активисты "Открытой России".