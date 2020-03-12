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16:30

Чиновники добиваются уголовного преследования для вандала, повредившего усадьбу Витцеля

фото ЗакС политика Чиновники добиваются уголовного преследования для вандала, повредившего усадьбу Витцеля

Представители КГИОП написали обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту повреждения исторического дома Витцеля в Сестрорецке, построенного в начале прошлого века. Ролик, на котором запечатлен мужчина, бьющий стекла в доме-памятнике регионального значения, появился в публичном доступе 10 марта.

Чиновники считают, что действия злоумышленника "тянут" на статью 243 УК.

Авторы текста также обращают внимание на то, что владелец участка ранее обещал гарантировать для здания на Парковой улице круглосуточную охрану, однако вандал орудовал на месте, не встречая противодействия.

"По сравнению с июлем 2019 года увеличилось количество вандальных надписей на фасадах и в помещениях здания. Кроме того в помещениях складируется бытовой мусор, часть дверных заполнений отсутствует", - говорится в тексте заявления.

В связи с этим собственник, по мнению КГИОП, в свою очередь, заслуживает административного наказания.

Франц Витцель был почётным гражданином Петербурга. В предреволюционные годы он возглавлял правление ниточной мануфактуры.

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