В Ленобласти реновируют восемь детских садов

Правительство Ленинградской области распределило субсидии на реновацию восьми детских садов. Все они расположены в разных районах региона, гласит официальное сообщение.

В этом году на эти цели уйдет 336,4 млн рублей из регионального бюджета. В Волховском и Киришском районах до конца года подрядные работы провести не успеют, поэтому еще 45,1 млн рублей на реновацию этих двух садиков отправятся в 2021 году.

Благодаря "осовремениванию" часть дошкольных учреждений сможет расширить прием новых детей. Работы включат в себя капитальный ремонт конструкций и инженерных сетей. Для детей закупят дополнительное новое оборудование.

За всю историю программы реновации садиков в области, стартовавшей в 2015 году, местное правительство перевело 2,2 млрд рублей субсидий.