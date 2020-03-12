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18:05

Столичная мэрия отказалась согласовывать митинг против обнуления сроков Путина

фото ЗакС политика Столичная мэрия отказалась согласовывать митинг против обнуления сроков Путина

Московская мэрия не стала согласовывать заявку на митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина, который оппозиционеры хотели провести 22 марта, делится "Дождь", ссылаясь на заявление Либертарианской партии.

Ранее столичный глава Сергей Собянин подписал распоряжение о запрете на проведение публичных мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек из-за распространения коронавируса.

С предложением обнулить президентские сроки Путина выступила в стенах Госдумы первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Депутаты её инициативу одобрили, однако сам Путин сообщил, что поддержит идею, только если её "санкционирует" Конституционный суд РФ.

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