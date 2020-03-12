18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:28

Веллера покорность народа смущает больше, чем обнуление президентских сроков

фото ЗакС политика Веллера покорность народа смущает больше, чем обнуление президентских сроков

Публицист и философ Михаил Веллер прокомментировал возможное обнуление президентских сроков Владимира Путина. Саркастически высказавшись "Приехали!", он, тем не менее, совершенно не удивлен тому, что у власти снова получилось навязать свою авторитарную повестку. В его представлении, бессилие россиян насчитывает как минимум 28 лет, и за это время можно было разучиться бороться за свою свободу и за свою страну. Ни расстрел парламента в 1993 года и принятие ультрапрезидентской Конституции в том же году, ни "болотные" протесты, к сожалению Веллера, ничему не научили соотвечественников, и он все больше склонен объяснять неким укорененным характером народа, его непреходящим тяготением к покорности и рабству.

"Дорогие учительницы, вы вбрасывали бюллетени? А вот теперь у вас нет права плакать про маленькие зарплаты, про то, что родители над вами измываются, а ученики делают что хотят. Вы все это сами себе организовали своими руками. Все те, которые остались сидеть дома, не выходя на голосование, чтобы за кого угодно голосовали, только не за того, кого вам сажают на шею - "ни фига, мы посидим дома" - что ж, ну и сидите!", - произнес он на своем YouTube-канале.

По его словам, хорошая власть может быть только "у сильных, храбрых и умных". В противном случае для Веллера человек - это раб, способный только высказывать никому не нужные жалобы.

Инициативу депутатов ГД о наделении президента Путина снова избираться в конечном счете примет или не примет Конституционный суд.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:56 Руководство Исаакия предложило РПЦ вместе занимать цоколь Спаса на Крови

18:50 ВЦИОМ: 64% россиян готовы проголосовать за изменение Конституции

18:44 Четверо смелых против «космической» поправки

18:31 17-летней москвичке Ольге Мисик отменили штраф за акцию в поддержку Голунова

18:28 Веллера покорность народа смущает больше, чем обнуление президентских сроков

18:05 Столичная мэрия отказалась согласовывать митинг против обнуления сроков Путина

17:52 В Ленобласти введут ограничение на проведение массовых мероприятий

17:40 Муниципал: Суд прекратил уголовное дело о халатности в отношении экс-главы администрации МО №75

17:24 Руководство «МегаФона» заявило о невиновности компании в проблемах с трансляцией ЗакСа

17:21 Депутат якутского Госсобрания сдала мандат, протестуя против поправок в Конституцию

17:16 Озера и реки Гатчинского парка очистят от загрязнений

16:54 В Ленобласти реновируют восемь детских садов

16:46 Дольщиков ГК "Норманн" вызвали к следователю на допрос

16:32 Задержанных у ЗакСа активистов оставляют на ночь в отделе полиции

16:30 Чиновники добиваются уголовного преследования для вандала, повредившего усадьбу Витцеля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru