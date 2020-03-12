17-летней москвичке Ольге Мисик отменили штраф за акцию в поддержку Голунова

Столичный суд отменил постановление о штрафе в размере 10 тысяч рублей для несовершеннолетней москвички Ольги Мисик, участвовавшей в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня 2019 года, уведомила "МБХ медиа" адвокат Татьяна Соломина.

"Дело будут рассматривать снова, потому что его не прекратили. Я не знаю, какие мои доводы и жалобы учел суд, но явно не все, потому что иначе дело бы прекратили", - рассказала защитница.

Она добавила, что это не самый плохой результат, так как "по крайней мере у человека в настоящий момент нет никаких административных штрафов".

1 октября 2019 года комиссия по делам несовершеннолетних решила оштрафовать Мисик на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в несанкционированном мероприятии, повлекшем создание помех движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).