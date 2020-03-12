ВЦИОМ: 64% россиян готовы проголосовать за изменение Конституции

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 64% российских граждан готовы отдать свои голоса за включение в Конституцию предложенных чиновниками поправок, ещё 36% высказались "скорее против" либо затруднились ответить.

Проведенный опрос показал, что большая часть респондентов (87%) осведомлены о грядущем общероссийском плебисците по изменению Основного закона страны, а 69% готовы поучаствовать в нём. Каждый второй опрошенный (49%) знает дату предстоящего референдума - 22 апреля.

В то же время про идею Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина сообщили 73% респондентов.

Совфед одобрил закон о внесении корректив в Конституцию накануне, 11 марта. Уже сегодня его аналогично поддержали в заксобраниях большинства российских регионов, в том числе - в петербургском парламенте. Ожидается, что Путин подпишет новую норму 18 марта.