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12 марта, 18:56

Руководство Исаакия предложило РПЦ вместе занимать цоколь Спаса на Крови

фото ЗакС политика Руководство Исаакия предложило РПЦ вместе занимать цоколь Спаса на Крови

Руководство государственного музея "Исакиевский собор" готово размещаться представителям РПЦ в цокольном помещении подведомственного Исаакию Спаса на Крови, передает ТАСС со ссылкой на директора музея, Юрия Мудрова. Сейчас на нижнем этаже, из-за которого последние две недели идет общественная дискуссия, располагаются технические службы.

"Дело в том, что мы рассматриваем свою деятельность исходя из уважения к религиозной составляющей. На моей памяти за два с половиной года, даже уже больше, не было никогда никаких противостояний, у нас нормальное сосуществование", - признался начальник ГМЗ.

Ответа на письменное обращение от религиозной организации пока не поступало.

Ранее появлялась информация о притязаниях митрополита Варсонофия на здание ризницы рядом с собором и даже на весь собор. К чиновникам он обращался по этой теме еще прошлой осенью.

Чиновники решат судьбу цокольных помещений после выездного совещания в Спасе на Крови. Дата его пока не разглашается.

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