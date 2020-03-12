Руководство Исаакия предложило РПЦ вместе занимать цоколь Спаса на Крови

Руководство государственного музея "Исакиевский собор" готово размещаться представителям РПЦ в цокольном помещении подведомственного Исаакию Спаса на Крови, передает ТАСС со ссылкой на директора музея, Юрия Мудрова. Сейчас на нижнем этаже, из-за которого последние две недели идет общественная дискуссия, располагаются технические службы.

"Дело в том, что мы рассматриваем свою деятельность исходя из уважения к религиозной составляющей. На моей памяти за два с половиной года, даже уже больше, не было никогда никаких противостояний, у нас нормальное сосуществование", - признался начальник ГМЗ.

Ответа на письменное обращение от религиозной организации пока не поступало.

Ранее появлялась информация о притязаниях митрополита Варсонофия на здание ризницы рядом с собором и даже на весь собор. К чиновникам он обращался по этой теме еще прошлой осенью.

Чиновники решат судьбу цокольных помещений после выездного совещания в Спасе на Крови. Дата его пока не разглашается.