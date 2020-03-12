Четверо смелых против «космической» поправки

«Единая Россия» и ЛДПР поддержали. «Справедливая Россия», а также большая часть Партии Роста и КПРФ не возражали. Петербургское Законодательное собрание, наряду с другими региональными парламентами, 12 марта одобрило поправки в Конституцию России. В том числе предложение единоросса Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимиру Путину, чтобы он смог остаться у власти после 2024 года. «Против» проголосовали только четыре депутата ЗакСа.

Пакет поправок в Конституцию в регионах рассматривали 12 марта, на следующий день после утверждения Советом Федерации. Президент может подписать закон о поправках, если его одобрит не менее двух третей региональных парламентов. Сюрпризов не случилось, и с этой задачей власти справились.

Главная интрига заседания Законодательного собрания Петербурга заключалась в вопросе «Сколько депутатов решится не поддержать утвержденный Совфедом пакет поправок?». Еще до утверждения повестки стало понятно, что не много. На предварительном рассмотрении вопроса парламентским комитетом по законодательству все входящие в него оппозиционеры предпочли воздержаться. Голосовал «против» один представитель КПРФ Александр Рассудов.

Пленарное заседание началось с конфуза. На сайте Законодательного собрания не работала видеотрансляция. Внимание коллег на это обратил депутат Максим Резник. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обвинил в случившемся подрядчика – компанию «МегаФон». По ходу заседания он несколько раз возвращался к этой теме.

- Компания «МегаФон» вообще должна уйти с рынка. За тот случай, который произошел сегодня, - заявил в микрофон председатель парламента.

Позже в компании сообщили о своей невиновности.

- Мы уверены в качестве предоставляемых услуг для Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Оперативное расследование технического инцидента показало, что никаких проблем со связью или работой сервера на нашей стороне для трансляции заседания не было. Трансляции мы ведем уже десять лет, и процесс налажен до автоматизма, - прокомментировал ЗАКС.Ру директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Владимир Бакалов

Удивительно, но устранить сбой удалось за считанные секунды до выхода на трибуну Вячеслава Макарова. К этому времени уже успели выступить все оппозиционные депутаты.

Представитель «Яблока» Борис Вишневский сказал коллегам, что закон 1998 года «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» запрещает вносить поправку, «касающуюся совершенно разных тем». «Яблочники» уже не в первый раз обращают внимание, что согласно этому нормативно-правовому акту, «одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста», а президент Путин внес поправки и о Боге, и о правопреемственности СССР, и о МРОТ, и о многом другом.

- Они принимаются с грубым нарушением 136-й статьи Конституции, которая не предусматривает для изменения глав 3-8 Конституции никаких «общероссийский голосований», а сама эта статья не может быть пересмотрена Федеральным Собранием, - заявил в своем выступлении Вишневский.

К критике присоединился его бывший однопартиец Михаил Амосов. Он прошелся по нескольким принимаемым поправкам к Конституции, но особо обратил внимание на предложение депутата Госдумы от «Единой России», бывшей космонавтки Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимиру Путину, чтобы тот смог управлять страной до 2036 года. Ее поправку в народе уже прозвали «космической».

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева заявила, что по этой, внесенной «с голоса» во время второго думского чтения поправке, стоило бы голосовать отдельно. Беспартийный депутат Максим Резник назвал предложение Терешковой главной поправкой, ради которой изначально затевалась идея с исправлением Конституции.

- Главная поправка заключается в том, чтобы закрепить в нашей жизни правило, которое фактически действует. Потому что по Конституции источником власти в нашей стране является многонациональный народ Российской Федерации, а по факту источником власти в нашей стране является многоликий Владимир Владимирович Путин. Это, собственно, и предлагается закрепить, - добавил Резник.

Лидер петербургских парламентских коммунистов Ольга Ходунова посетовала на то, что Госдума отклонила ряд социально значимых поправок, которые подготовила КПРФ, в том числе о возврате к прежнему пенсионному возрасту – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Спикер ЗакСа и лидер петербургского отделения «Единой России» Вячеслав Макаров в своем длительном выступлении в очередной раз заявил о важности консервативных поправок, которые внес в Конституцию Владимир Путин. На сей раз он объяснил, что это необходимо, чтобы страна не упала «в лужу турбулентности».

- Конституция — это наш миродержавный уклад, на котором стоит земля русская. Обсуждение ее стало проверкой на гражданское самосознание нашего общества. Мы укрепим наш суверенитет, традиции и ценности. Система России держится на патриотизме, и она не должна разрушать себя изнутри, - заявил Макаров.

По его словам, сейчас недоброжелатели начали «беспрецедентную пиар-кампанию» в отношении России и ее истории, а потому в основном законе необходимо прописать поправки о статусе русского языка и о том, что Россия – правопреемник СССР. Рассуждая о поправке, которой президент Путин предложил прописать, что брак - это союз между мужчиной и женщиной, спикер ЗакСа признался, что не может представить себе, как заседающие в городском парламенте депутаты-полковники смогли бы пойти в атаку с флагами ЛГБТ в руках. Противников принятия поправок в Конституцию, не служивших в армии, он назвал «отрицателями Отечества», которым нужен «пиар ради пиара».

- Люди не хотят, чтобы их раскалывали, раскачивали и полуправдили, - добавил спикер.

Внимания на поправке Терешковой он решил не заострять ни во время выступления в ЗакСе, ни позже, в ходе своего брифинга, где Макарову, как обычно, задавали только заранее согласованные с пресс-службой Заксобрания вопросы.

Голосование за поправки в Конституцию по инициативе депутата Резника велось в поименном режиме. Такое в городском Заксобрании бывает нечасто. Как правило, единороссы не поддерживают предложения о поименном голосовании. Депутат от «Единой России» Константин Чебыкин позже сообщил ЗАКС.Ру, что так представители партии власти реагируют на провокации оппозиционеров.

- Ни я, ни коллеги не скрываем свои позиции по вопросам. Не помню, чтобы ко мне обратились, а я не ответил, как проголосовал. [Нежелание голосовать в поименном режиме -] Это эффект провокации со стороны оппозиции, потому что инициатива о поименном голосовании исходит, как правило, от них. А сегодня мы рассматривали один из самых важных вопросов этого созыва. Надо было показать, кто за, кто против, - объяснил единоросс.

Поименное голосование показало, что вместе с «Единой России» за пакет поправок проголосовала вся фракция ЛДПР. Ее лидер Павел Иткин рассказал ЗАКС.Ру, что поправка Терешковой их не остановила, поскольку «жириновцы» считают, что выбирать должен народ в ходе всеобщего голосования:

- Возможность – это не есть действие. Выбор все равно останется за гражданами нашей страны. Если подавляющее большинство будет согласно с этой поправкой, меньшинство будет вынуждено ее принять. Вот она, истинная демократия. Приходите на голосование и делайте свой выбор.

Против проголосовали Борис Вишневский, Михаил Амосов, Максим Резник и Александр Рассудов. Последний стал одним из немногих коммунистов в стране, занявших столь принципиальную позицию. В основном, члены фракций КПРФ в региональных парламентах воздерживались по этому вопросу. Рассудов, к слову, не в первый раз выражает свое мнение о путинских поправках.

- Давайте называть вещи своими именами: поправки нужны, так как меняется конфигурация власти, - говорил депутат во время самого первого обсуждения конституционной реформы в ЗакСе.

Остальные депутаты КПРФ, два представителя Партии роста и вся фракция «Справедливая Россия» воздержались. Эсер Надежда Тихонова призналась ЗАКС.Ру, что до внесения поправки Терешковой хотела голосовать за законопроект, а после не смогла проголосовать против, так как считает многие другие предложения социально значимыми.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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