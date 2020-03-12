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12 марта, 19:29

У Гостиного двора требуют не обнулять сроки Путина, начались задержания

фото ЗакС политика У Гостиного двора требуют не обнулять сроки Путина, начались задержания

Пикеты против возможного обнуления президентских сроков Владимира Путина во второй раз за 12 марта проходят в Петербурге. Активисты встали с плакатами у Гостиного двора, и одного из них, лидера движения "Агит Россия" Павла Иванкина, задержали. Его, стоявшего с плакатом "Я увольняю Путина", повезли в 28 отдел полиции.

Утром правоохранители задержали семь активистов, недовольных новыми законодательными инициативами. Часть из них "взяли" по дороге из дома, часть - у входа в Мариинский дворец, в стенах которого в конечном счете большинство депутатов поддержало законопроект о поправках в Конституцию.

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