В Россию запретили въезжать итальянцам

Премьер-министр Михаил Мишустин временно запретил въезжать в Россию гражданам с территории Италии. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Запрет вступает в силу в полночь 13 марта.

Италия среди стран Европы лидирует по числу заболевших и умерших от новой инфекции: счет и тех, и других идет на сотни.

Ранее премьер попытался успокоить россиян, сказав, что упреждающие меры борьбы с заразой выбраны профессионально и грамотно и что за границей дела обстоят значительно хуже.

Между тем, вечером 12 марта также стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России, о чем сообщил "Интерфакс", сославшись на оперативный штаб (четверо в Москве, по одному в Калининграде и Краснодаре). Теперь заболевшими официально считаются 34 россиянина.

UPD 20:16 От коронавирусной инфекции погибло более тысячи итальянцев