Светов оспорит в суде запрет на митинг в Москве, считая его "нонсенсом"

Отказ столичной мэрии в проведении протестного митинга по причине коронавируса его заявитель, идейный лидер либертарианцев Михаил Светов считает парадоксальным и выражает готовность оспаривать его в юридическом порядке.

"Мы выполнили все требования, которые выдвинула для нас мэрия. Это очередное доказательство, что к профилактике коронавируса это не имеет никого отношения. Если действительно мы стоим на пороге пандемии, отменять нужно не митинги, а так называемое всенародное голосование, на которое, если верить путинскому телевидению, собираются прийти десятки миллионов человек", - обозначил он свою запись в видеоролике для читателей Twitter.

Нонсенс для него состоит еще и в том, что собираться, согласно последнему распоряжению мэра Сергея Собянина, нельзя в количестве больше пяти тысяч человек, и ровно поэтому заявка на акцию предусматривала максимум 4500 участников.

Граждане, недовольные поправками в Конституцию и возможным обнулением президентских сроков, назвали свою запрещенную пока акцию "Против узурпации власти". Пикеты с теми же посылами проходят 12 марта в Петербурге, где задержания начались еще утром.