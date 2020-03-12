Пикетчики с "антипутинскими" плакатами остаются у Гостиного двора

Около полутора десятков человек, выражающих свой протест против переписывания Конституции и сохранения президента Владимира Путина у власти еще на 12 лет, продолжают сменять друг друга в одиночных пикетах. После того, как в самом начале акции задержали и увезли в 28 отдел полиции активиста Павла Иванкина, мероприятие проходит мирно и спокойно. Полицейские, следуя стандартной процедуре, переписывают паспортные данные поочередно протестующих с плакатами и проверяет последние на корректность формулировок.

У Гостиного двора дежурят две полицейские машины.

Плакаты, продемонстрированные общественности, содержали следующие надписи: "Обнули в себе Путина", "Терпим дальше? Нет путинским поправкам в Конституцию!", "Вечный застой", "Больше не хочу жить при Путине", "Принятие конституционных поправок - антиконституционный переворот".

Уже известно, что активисты, протестовавшие против того же самого у стен Мариинского дворца, проведут ночь в полиции до завтрашнего суда. Им вменяют нарушения правил проведения уличного мероприятия. Пикеты у здания ЗакСа не повлияли на поведение депутатов: большинство из них поддержало законопроект о поправках в Конституцию.

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