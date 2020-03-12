Критика поправок в Конституцию: доступ ограничен

В день одобрения поправок в Конституцию Законодательным собранием Петербурга полиция задерживала выступающих против изменений активистов, а на сайте парламента по неизвестным причинам не велась трансляция заседания во время выступлений оппозиции. Сайт кампании против поправок «НЕТ!» и вовсе оказался заблокированным.

Провожают и носят на руках

Поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина, позволяющем ему снова претендовать на пост главы государства, и принятие всего пакета в целом в Госдуме вызвали новую волну протестных акций. Одиночные пикеты в Петербурге и Москве проходили 10 и 11 марта. Но обходилось без происшествий и задержаний.

12 марта региональные парламенты по всей России должны были одобрить пакет поправок в Конституцию. Не одобряющие эти поправки граждане выходили в своих городах в одиночные пикеты.

Противники изменений в главный закон страны организовывали в Петербурге серии одиночных пикетов у стен Мариинского дворца. Старт акции был запланирован на 8:30 утра. Уже через 15 минут появилось известие о первом задержании – на выходе из дома полицейские поджидали замглавы муниципального образования «Гавань» Сергея Кузина, чтобы доставить его в 43 отдел полиции. Туда же из их домов привезли активистку «Открытой России» Ларису Кучерову и муниципального депутата МО «Малая Охта» Василия Кунина. Последний в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что на акцию идти не планировал и не понимает причин задержания.

Ему и Кузину вменяют нарушение установленного порядка проведения публичной акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП) во время марша Немцова, который прошел в конце февраля.

- Задержали по КУСПу от 29 февраля, когда происшествие было. Вот это время оно томилось, томилось, две недели, чтобы сейчас меня задержать. Вменяется то, что я выкрикивал лозунг «Помнить – значит бороться!» во время организованного шествия, - рассказал Кузин ЗАКС.Ру. – Был отпущен под обязательство о явке в суд.

Он добавил, что Кучерову также отпустили из отделения полиции. Ее задержали из-за содержания ее плаката на марше Немцова, уточнил Кузин.

Кузин и Кунин также являются организаторами митинга против обнуления президентских сроков. Они подали две заявки на проведение акций 21 и 22 марта. Кузин уточнил, что митинг планируется только один. Его дата будет определена позже – так, чтобы она совпала с аналогичной московской акцией, добавил замглавы МО «Гавань».

«Открытая Россия», сторонником которой является Кузин, считает обвинение его в нарушении порядка проведения марша Немцова «абсурдным и политически мотивированным». Это попытка воспрепятствовать законному праву граждан на мирный протест, уверена организации.

Кунин отметил, что вменяемая им с Кузиным статья является не арестной – наказание по ней штраф или обязательные работы. Поэтому, по его мнению, задержание сложно пока связаться с готовящимся митингом.

- По логике вещей, если бы это было напрямую связано с акцией готовящейся, то логично было бы «нарисовать» арестную статью и арестовать нас на 15 суток так, чтобы оба организатора находились в спецприемнике и, следовательно, акция не состоится в те даты, которые планировалась. Я думаю, что это еще не конец истории и в ближайшие недели что-то еще будет происходить, - считает Кунин.

У активистов, которые все-таки добрались до здания петербургского парламента, утро тоже выдалось неспокойным. Некоторые вышедшие к Мариинскому дворцу смогли благополучно выразить свой протест, но четверых полиция все-таки задержала, двоих активисток даже занесли в автозак на руках.

Евгений Мусин, Ольга Смирнова, Марина Кен и Дмитрий Негодин были доставлены в первый отдел полиции. Как рассказал ЗАКС.Ру Мусин, сотрудники полиции не пояснили ему причину задержания.

- Меня когда задерживали, просто подошли и сказали, что я сейчас буду задержан и доставлен в отдел полиции. Несколько минут мы попрепирались. Я просил объяснить законность требований. На месте не удалось решить этот вопрос, и в итоге я был задержан, - рассказал активист.

Защитник Мусина Илья Ткаченко рассказал ЗАКС.Ру, что активистов полиция оставляет в отделении на ночь до судов. По его словам, заседания суда запланированы на 12:00-13:00 часов 13 марта. Также он заявил, что протоколы активисты все еще не получили. На словах им вменяют проведение несогласованной публичной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП), добавил защитник. При этом, согласно законодательству, одиночное пикетирование не требует согласования.

Помехи в эфире

Проблемы с высказыванием позиции против поправок возникли и в онлайне. Каждое заседание Законодательного собрания Петербурга транслируется на сайте парламента, но не 12 марта. Получить доступ к видео в начале мероприятия оказалось невозможно: оно либо не загружалось, либо сайт требовал ввести некие логин и пароль. За кадром остались критические выступления Бориса Вишневского, Михаила Амосова, Оксаны Дмитриевой, Максима Резника и Ольги Ходуновой. Трансляция возобновилась прямо перед речью спикера ЗакСа Вячеслава Макарова о важности вносимых изменений.

Высказался Макаров и по проблемам с трансляцией. Он считает, что виноват во всем «Мегафон», который обеспечивает показ заседаний. Руководство оператора связи это опровергло. Директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Владимир Бакалов сообщил ЗАКС.Ру, что с их стороны никаких проблем не было и они уверены в качестве предоставляемых услуг. Подробный отчет оперативного расследования ситуации компания передаст ЗакСу, добавил Бакалов.

Удивительным образом прервалась трансляция 12 марта и в Московской городской думе. Произошло это во время выступления «яблочницы» Дарьи Бесединой, заявившей, что поправки разработаны ради «вечного правления» президента. Отключение эфира объяснили неполядками с интернетом.

Также недоступным в день одобрения поправок в региональных парламентах стал сайт кампании против изменения Конституции «НЕТ!». Его 12 марта заблокировал Роскомнадзор, сообщил ЗАКС.Ру соорганизатор проекта и координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

На сайте шел сбор подписей под манифестом. В нем утверждается, что предложенные изменения направлены на «пожизненное сохранение у власти Владимира Путина». Также в манифесте прописан призыв присоединиться к общественной кампании против поправок в главный закон страны.

На сайте Роскомнадзора не уточняется, какое именно нарушение зафиксировано на сайте. Там указано только, что портал блокируют по решению Таганского районного суда и нарушение касается персональных данных.

Пивоваров считает, что претензия Роскомнадзора может касаться сбора подписей. Однако, заявил он, сбор проходит в соответствии с законом о персональных данных.

По его мнению, закрытие доступа к сайту говорит о том, что кампания набирает обороты и это вызывает «большое раздражение». Кампания «НЕТ!» уже к вечеру 12 марта запустила зеркало своего портала со сбором подписей против поправок в Конституцию.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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