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9:51

Прокуратура заинтересовалась главой местной администрации МО "Аптекарский остров"

фото ЗакС политика Прокуратура заинтересовалась главой местной администрации МО "Аптекарский остров"

Прокуроры Петроградского района обнаружили нарушения при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в работе МО «Аптекарский остров», уведомляет пресс-служба ведомства.

Выявлено, что некоторое время назад местная администрация муниципалитета заключила с компанией "2БТ ИНЖИНИРИНГ" три контракта на благоустройство территории на сумму, превышающую 550 тысяч рублей.

В итоге администрация муниципалитета в лице её главы Антона Рыбникова приняла работы, полностью оплатив их, однако сделала это со значительным нарушением сроков. По данному обстоятельству прокуратура и возбудила административное делопроизводство в отношении Рыбникова.


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