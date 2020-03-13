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10:07
"Уволившего" Путина активиста Иванкина без протокола отпустили из полиции
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10:33 Росреестр засекретил информацию о квартире Терешковой в жилом доме ЦК КПСС в Москве
10:07 "Уволившего" Путина активиста Иванкина без протокола отпустили из полиции
9:51 Муниципал: Прокуратура заинтересовалась главой местной администрации МО "Аптекарский остров"
9:26 Сенатор Лукин проголосовал за изменение Конституции и вышел из партии "Яблоко"
12 марта, 22:25 Критика поправок в Конституцию: доступ ограничен
12 марта, 20:52 Пикетчики с "антипутинскими" плакатами остаются у Гостиного двора
12 марта, 20:20 Светов оспорит в суде запрет на митинг в Москве, считая его "нонсенсом"
12 марта, 19:44 В Россию запретили въезжать итальянцам
12 марта, 19:29 У Гостиного двора требуют не обнулять сроки Путина, начались задержания
12 марта, 19:16 Невзоров отметил недостатки "режиссуры" в посещении Путиным Госдумы
12 марта, 18:56 Руководство Исаакия предложило РПЦ вместе занимать цоколь Спаса на Крови
12 марта, 18:50 ВЦИОМ: 64% россиян готовы проголосовать за изменение Конституции
12 марта, 18:44 Четверо смелых против «космической» поправки
12 марта, 18:31 17-летней москвичке Ольге Мисик отменили штраф за акцию в поддержку Голунова
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При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru