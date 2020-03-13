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Поправки в Конституцию

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10:57

Кузбасских школьников принудили написать сочинение на тему поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Кузбасских школьников принудили написать сочинение на тему поправок в Конституцию

В школах города Таштагол, расположенного в Кемеровской области, учащихся заставили написать сочинение на тему конституционных изменений, делится Znak.com.

Как пояснили в администрации образовательного учреждения, школьные изыскания проводятся в рамках муниципального всероссийского конкурса молодежи "Моя законотворческая инициатива". В частности, рассказать о своем отношении к предлагаемым Владимиром Путиным коррективах предложили учащимся девятых классов.

"Сейчас идет подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. Есть дети, выбравшие обществознание для сдачи государственной итоговой аттестации. Они изучают основной закон страны. Им и предложили поразмышлять о Конституции, ее значении в жизни человека, про будущее и так далее", - пояснили суть задумки в школе №10 Таштагола.

Педагоги объяснили, что сочинения принимаются на добровольной основе.

Ранее о том, что в Кузбассе дети пишут сочинение на тему "Поправки в Конституцию - наше будущее" известило издание "Сибирь.Реалии" (по решению Минюста РФ, внесено в список выполняющих функции иноагента. - прим. ред.), ссылаясь на полученную от отца одного из школьников информацию. По его словам, в случае отказа от написания сочинения, ребенку грозились поставить двойку.

Родители уверены, что 14-летние школьники не понимают суть задания.

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