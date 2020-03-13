Депутаты ЗакСа легализуют выступления уличных музыкантов

Петербургский парламентарий Денис Четырбок предлагает узаконить выступления уличных музыкантов и регламентировать правила, согласно которым они должны осуществлять свою деятельность на легитимной основе. Соответствующий законопроект был поддержан во время последнего заседания комитета по законодательству.

В документе прописаны следующие положения: например, будет определен уполномоченный орган города - скорее всего, комитет по культуре - который составит список площадок, на которых уличные коллективы смогут выступать легально. Перечень будет опубликован в интернете.

Кроме того, любой музыкант, имеющие намерение выступить, обязан будет направить в комитет заявку: согласование займет от месяца до полугода.

Продолжительность выступления не должна превышать 6 часов. Максимально допустимое количество участников коллектива - 10 человек. Издаваемый ими шум должен держаться в диапазоне до 60 дБ.

"Сегодня одна из главных проблем в этой сфере – отсутствие полноценной законодательной базы. Никак не закреплён статус уличных музыкантов, нет и чётко прописанных правил их выступлений. В обмен на то, что музыканты соглашаются играть в определённых местах и по определённым правилам, власти со своей стороны должны обеспечить им защиту", - пояснил суть инициативы Четырбок.

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