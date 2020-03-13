Путин объяснил главную разницу между олигархами 1990-х годов и нынешними

Президент Владимир Путин в рамках многосерийного интервью агентству ТАСС поделился своими взглядами на крупные государственные и частно-государственные корпорации. С его точки зрения, доля государственного участия в экономике сегодня такова, что ситуацию можно назвать сбалансированной. Что касается баснословно высоких зарплат руководителей крупных госкомпаний, но он сложившуюся практику, как выясняется, не приветствует.

"Плохо, я с вами согласен, - признался он интервьюеру. - Меня самого это коробит, честно вам скажу".

Путин не обошел вниманием одну из своих излюбленных своих тем и один из любимых приемов - сопоставление капитализма 1990-х годов и того, который установился в годы его правления. Разница между двумя поколениями и формациями так называемых олигархов для него очевидна.

"Дело, знаете, в чём? Не допускать к управлению страной, не влиять на политические решения. Они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются. Они поняли, что это невозможно, и даже не лезут", - рассказал глава РФ.

По словам президента, суть проблемы не в том, чтобы "откручивать и отрывать им всякие места", правда, практикуется ли все же упомянутое откручивание, он понять не дал.