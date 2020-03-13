18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:36

Путин объяснил главную разницу между олигархами 1990-х годов и нынешними

фото ЗакС политика Путин объяснил главную разницу между олигархами 1990-х годов и нынешними

Президент Владимир Путин в рамках многосерийного интервью агентству ТАСС поделился своими взглядами на крупные государственные и частно-государственные корпорации. С его точки зрения, доля государственного участия в экономике сегодня такова, что ситуацию можно назвать сбалансированной. Что касается баснословно высоких зарплат руководителей крупных госкомпаний, но он сложившуюся практику, как выясняется, не приветствует.

"Плохо, я с вами согласен, - признался он интервьюеру. - Меня самого это коробит, честно вам скажу".

Путин не обошел вниманием одну из своих излюбленных своих тем и один из любимых приемов - сопоставление капитализма 1990-х годов и того, который установился в годы его правления. Разница между двумя поколениями и формациями так называемых олигархов для него очевидна.

"Дело, знаете, в чём? Не допускать к управлению страной, не влиять на политические решения. Они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются. Они поняли, что это невозможно, и даже не лезут", - рассказал глава РФ.

По словам президента, суть проблемы не в том, чтобы "откручивать и отрывать им всякие места", правда, практикуется ли все же упомянутое откручивание, он понять не дал.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:33 Полиция возбудила уголовное дело после избиения лидера петербургских другороссов

16:21 Муниципал: Штаб Навального напомнил главе «Лиговки-Ямской» о краже телевизора и осужденном помощнике Путине

16:17 У еще трех петербуржцев обнаружили коронавирус

16:02 Мэрия Москвы не согласовала митинг против "узурпации власти", сославшись на коронавирус

15:58 В Красном Селе может появиться церковный комплекс

15:35 Экологи встревожены сжиганием отходов после их жалобы на свалку в Морозовке

15:21 Резник поинтересовался у Смольного, сдавал ли вице-губернатор Соколов тест на коронавирус

15:21 Вице-премьер Чернышенко о ремонте консерватории: Стыд и вандализм

14:47 Беглов ввел ограничения на проведение массовых мероприятий в Петербурге

14:43 Комитет по внешним связям из-за коронавируса перенес на осень поездку во Вьетнам и еще три мероприятия

14:27 В Ленобласти подтвердился первый случай заражения коронавирусом

14:16 КГИОП включил ДК им. Газа в реестр объектов культнаследия

13:45 Все российские регионы одобрили изменение Конституции

13:43 Беглов и Дрозденко будут бороться с коронавирусом совместными усилиями

13:20 Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отменены из-за коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru